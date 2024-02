Cabo Oliveira: o cãozinho que foi adotado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro

A- A+

Oliveira tinha um sonho, ser um cão policial. Para muitas pessoas podia parecer impossível, pois os cães policiais são geralmente treinados desde filhotes, e Oliveira só descobriu esse sonho após a vida adulta. Mas não se deixou acovardar e montou guarda em frente ao 17° Batalhão de Polícia Militar (BPM) do Rio de Janeiro até ser notado.

Cãozinho Oliveira antes de ser adotado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro

O cãozinho, Sem Raça Definida (o que chamamos de vira-lata), foi encontrado ao lado da delegacia pelo cabo Cristiano. Ao perceber que o pet estava em situação vulnerável, o cabo tentou alimentá-lo, mas o cachorro estava assustado e não deixava chegar muito perto.

Após algumas tentativas de alimentá-lo, o cabo conseguiu e ali nasceu uma amizade verdadeira.

"De repente, ele começou a andar atrás de mim", disse o cabo Cristiano ao Globo. "Se eu entrasse no quarto, ele ficava lá… Se eu entrasse no carro, ele ia atrás de mim", relatou.

Com essa aproximação, o pet começou a acompanhar o cabo Cristiano em todas as suas atividades e logo foi acolhido pelo 17°Batalhão.

Oliveira tentando dar um "lambeijo" em seu amigo, cabo Cristiano

Oficialmente batizado de Oliveira, o cãozinho recebeu banho, comida, coleira e um emprego. A equipe providenciou um uniforme para o vira-lata de porte médio, que agora é um membro graduado da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

A maior função do cabo Oliveira envolve a divulgação do trabalho realizado pela Polícia no Estado do Rio de Janeiro. Ele visita escolas e acompanha palestras sobre segurança pública. Sempre simpático, o pet conquista o público com muito carinho e "lambeijos", como ele mesmo diz em seu Instagram (@oliveira17bpm). Na rede social, na qual o pet já conta com mais de 250 mil seguidores, é mostrado um pouco de seu cotidiano, sempre na companhia do seu primeiro contato com a polícia, o cabo Cristiano.

Atualmente, outro cãozinho seguiu o exemplo de Oliveira e também foi acolhido pelo batalhão. O recruta Raposo está sendo treinado para executar o mesmo trabalho que o cabo Oliveira.



Confira um dia de trabalho do pet:

