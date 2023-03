A- A+

Cachorrinha que torce para o Fluminense e comemora gols do time vira fenômeno nas redes O tutor de Pretinha, nome da cadela de 5 anos, assiste com ela todos aos jogos do time

Uma cadelinha fã de futebol? Já imaginou algo assim? Pois a cadela Pretinha, torcedora do Fluminense, não deixa dúvidas quanto ao seu amor pelo time. Em vídeos que seu tutor, Abraão Torres, posta nas redes sociais, a cachorrinha fica vidrada, com toda a sua atençã, assistindo aos jogos do seu time de coração e celebra o gol, algumas vezes, antes mesmo do seu companheiro de torcida.



Quando percebe a movimentação do time nas proximidades do gol, pela televisão, a cadelinha se anima, ergue as orelhas e dá rodopios para comemorar junto com os torcedores do Fluminense. A animação da cachorrinha encantou até o time do Fluminense, que já se encontrou com a pequena poodle de 5 anos.



Ao Uol, Abraão Torres contou que a cadela sempre gostou de assistir TV e passou a comemorar os gols do time do coração da família junto com seus tutores.

"Ela sempre gostou de assistir televisão, e, em um certo dia, nós estávamos comemorando um gol do Fluminense e reparamos que ela começou a comemorar também. Durante anos, os vídeos só eram postados nos grupos de WhatsApp da família e de amigos", informou Abraão.



De acordo com seu tutor, a cadelinha já até se encontrou com jogadores e o técnico do Fluminense. Em uma foto com o técnico do time, Fernando Diniz, a cadelinha se mostra particularmente à vontade e feliz de estar na presença de um ídolo.



No perfil criado para a cadelinha nas redes sociais, com mais de 56,1 mil seguidores no Instagram, é possível observar que ela também torceu pelo Brasil na Copa do Mundo. Com a mesma animação nas finalizações e muita atenção aos jogos, ela comemorava as vitórias da seleção e se mostrava uma verdadeira fã de futebol.

