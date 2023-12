Cachorro ajuda polícia a identificar suspeito de morte de estrangeira no Rio de Janeiro 

A- A+

Um cachorro auxiliou a polícia a encontrar o suspeito da morte de sua tutora no Rio de Janeiro. Florencia Aranguren, de 31 anos, foi morta a facadas em uma trilha de Búzios, no Rio de Janeiro. O pet ficou ao lado do corpo o tempo inteiro enquanto a polícia atuava no local.

O corpo de Florencia foi encontrado por volta das 8h desta quarta-feira (6) em uma trilha pouco conhecida por turistas. Segundo o jornal Folha de Búzios, a argentina morava no município e fazia caminhada com seu cãozinho todos os dias, pela manhã, nas proximidades do local do crime.

Durante todo o período em que a Polícia Militar atuava - em meio a curiosos -, no local, o cão, de médio porte, não demonstrou sinais de agressividade. Contudo, ao avistar um homem específico, ele avançou para atacar.

Ao notar a atitude do animal, policiais prenderam o homem sob suspeita de ter matado Florencia. O caso está sendo investigado pela 127º Delegacia de Polícia da Armação de Búzios.

