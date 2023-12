A- A+

Cachorro carnavalesco e gato funcionário de consulado: relembre histórias curiosas de pets em 2023 Confira os casos que ocorreram em Pernambuco, no Brasil e no mundo envolvendo animais de estimação

Se tem uma coisa que rendeu esse ano foi a quantidade de conteúdo curioso sobre pets. Teve gato "assumindo" cargo no Consulado do Japão no Recife, teve cãozinho caramelo presente nos palcos de apresentação do Carnaval, teve briga com canguru para salvar um cachorro, gato prevendo os números da Mega da Virada e até cãozinho maromba.

Confira alguns destaques do Folha Pet neste ano:

Mike Ratoeira

Mike Ratoeira | Foto: Cortesia

O nome inusitado é apenas um pedaço pequeno da história mirabolante desse cãozinho de médio porte Sem Raça Definida (SRD, o vira-lata). Ele fugiu de casa, na localidade de Setúbal, na Zona Sul do Recife, e teve até campanha atrás do fujão. O negócio é que, até então, Mike ratoeira era conhecido por Galego e tinha sido adotado há dois meses. O que sua então tutora não sabia era que o cãozinho tinha voltado para sua outra família.

O pet realmente tinha uma casa anterior, mas, por viver com acesso livre à rua, Mike Ratoeira se afastou muito de casa, e sua segunda tutora pensou estar resgatando um animal abandonado quando o levou para casa e o rebatizou de Galego.

Cônsul-gato

O Consulado do Japão no Recife (@consuladogeraldojapao_recife) tem um funcionário incomum: o "Cônsul-Gato", um felino mascote da instituição. Com seu corpinho branco, rabo de pelagem escura, nariz preto e manchas douradas na cabeça, o pet divulga informações sérias sobre o consulado nas redes sociais.

Apelidado de CG, o gatinho usa até gravata e crachá. Em posts descontraídos, o mascote é usado para explicar as diversas funções do consulado, como a diplomacia e a emissão de vistos.

Caramelo Cultural



Caramelo cultural Caramelo cultural

Quem lembra do cãozinho que roubou a cena nos palcos do Carnaval do Recife de 2023? O Caramelo Cultural é um cãozinho de pelagem amarela que ficava dormindo/participando das festividades carnavalescas de 2023. O pet estrelou ao lado de Marina Sena e até desfilou no tapete do concurso de Rei e Rainha do Recife.

Ao fim do Carnaval, uma família amante dos festejos de momo adotou o Caramelo Cultural, que foi rebatizado de Frevo.

Xodó, o cãozinho "AUfitrião" de hotel

Cãozinho Xodó



A recepção do hotel Grand Mercure Recife Boa Viagem, na Zona Sul da Capital pernambucana, conta com um profissional um pouco incomum: o cãozinho Xodó. Ele "trabalha" como "AUfitrião", recepcionando os hóspedes do local.

O "funcionário" garantiu o tratamento diferenciado cheio de afago para a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, que ficou hospedada no hotel enquanto conquistava o Campeonato Sul-Americano.

Pet maromba

Cãozinho Santino

Uma presença inusitada e muito querida agracia alunos e funcionários da academia Santé, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, desde o mês de maio. O cãozinho Santino, que de “inho” não tem muita coisa, pois é metade labrador, foi adotado pela academia e faz parte da rotina do ambiente.

Apesar de estar usando coleira, ele estava com o corpo muito sujo e apresentava sinais de magreza que poderiam ser vinculados ao seu tempo passado na rua. A unidade realizou uma busca por um responsável pelo pet, mas não encontrou e, por isso, decidiu adotá-lo. O cão fica na recepção e é cumprimentado por todos que chegam à academia.

Gato vidente

Gato Milu faz escolhas dos números da Mega Sena da Virada



Famoso por sua previsão certeira sobre jogos de futebol, o gatinho Milu apontou os números da Mega Sena da Virada. Seu tutor, Natan Antônio, colocou nas redes sociais o vídeo em que o felino escolhe seis números dentre os 60 dispostos à sua frente.

Os números haviam sido espalhados de forma aleatória na frente de Milu, que fez as seguintes escolhas: 08 – 21 – 28 – 49 – 51 – 55.

Briga com canguru

Canguru tenta segurar pet no fundo do rio



Um homem precisou enfrentar um canguru para salvar seu cão, que estava sendo levado para o fundo de um rio, no estado de Vitória, na Austrália. O momento foi registrado em um vídeo que Mick Moloney, policial aposentado e tutor do cachorro, compartilhou nas redes sociais.

Nas imagens, o homem grita "Solta meu cachorro", antes de dar um soco nas patas do marsupial, que estava segurando seu pet em uma parte funda. Com o impacto, o cachorro consegue escapar.

Mulher solta pitbulls em parque

Pitbulls são soltos em parque de BH

Uma mulher soltou dois cães da raça pitbull em um parque fechado de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Imagens de câmeras na localidade mostram o momento em que os animais são soltos, entram no equipamento e passam algum tempo dentro do local, mas, na saída, um deles está baleado.

Acontece que havia dois policiais no parque. Quando os cachorros se aproximaram, um dos policiais, assustado, disparou contra o animal.

A situação foi registrada em outubro e não era a primeira vez que acontecia a soltura dos animais. A tutora foi penalizada por omissão de cautela.

Travesseiro canino

Thea Chase, bebê de dois anos que foi encontrada protegida por cães da família dentro de uma floresta



Uma bebê de dois anos de idade foi encontrada sob os cuidados de dois cães da família após passar horas desaparecida. A situação foi registrada no Michigan, Estados Unidos. Familiares, vizinhos e a polícia trabalharam por horas em busca da bebê, que foi encontrada dormindo.

Ela foi encontrada em uma área de mata, usando o menor dos cachorros como travesseiro. A teoria da polícia é que os animais seguiram a menina e a mantiveram protegida.

Cão motorista

(Imagem ilustrativa) Cachorro em volante de carro

Um homem foi detido após tentar enganar policiais ao trocar de lugar com seu cachorro no veículo, em Springfield, nos Estados Unidos. A tentativa de por o pet no volante visava livrar o condutor do carro de ser pego dirigindo embriagado.

“O cachorro não enfrenta nenhuma acusação e foi liberado apenas com uma advertência”, brincou o Departamento de Polícia de Springfield em uma postagem.

