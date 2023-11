Cachorro deita em isopor para aliviar o calor; saiba outras formas de resfriar seu pet 

A- A+

Um cãozinho foi flagrado usando uma estratégia extrema para aliviar o calor na cidade do Rio de Janeiro. O pet aproveitou que ninguém estava de olho para entrar em uma caixa de isopor com gelo e deitar.

A situação foi filmada e publicada no Tiktok no último domingo (13), quando a cidade registrou 42,5°C, com sensação térmica de 50,5°C.

A caixa de isopor com gelo estava sendo usada por um grupo de amigos para colocar bebidas, mas acabou se transformando no refúgio do pet para se refrescar.

Apesar do aparato ter ajudado o pet em um momento de calor, não é a melhor estratégia para resfriar um animalzinho. O gelo pode causar queimaduras.

Diferentemente de humanos, pets não resfriam a temperatura do corpo com o suor. Quando sentem calor, eles costumam aumentar a ventilação pulmonar, ofegando. Esse processo de troca de calor por meio da respiração funciona, mas é menos eficiente que a transpiração. Se o animal ficar muito ofegante, pode haver o aumento do batimento cardíaco, o que põe em risco outras funções do seu corpo.

Confira algumas estratégias que ajudam a amenizar a sensação térmica do pet:

Água gelada abundante

Nem sempre o animal percebe que está precisando tomar água, então o tutor precisa lembrá-lo com a maior oferta. Disponha mais locais com vasilhas pela casa. Colocar uma pedrinha de gelo pode ajudar a refrescar!

Petiscos refrescantes

Sorvete de sachê

Congelar sachês ou preparar picolés de produtos naturais é uma ótima forma de refrescar o pet.

Água de coco,iogurte natural, mel, morango, kiwi, maçã, melancia, banana, pera e mamão são ingredientes que podem ser consumidos por cães e gatos. Basta congelar em uma forminha, como um picolé, e dispor para o animal.

Passeios externos em temperaturas amenas

Passeio noturno

Escolher horários de menor incidência solar para o passeio de cães é crucial para o bem-estar. A dica de ouro é: ponha o pé no chão, se estiver confortável para você andar descalço, estará para seu pet.

Tosa curta e aumento de banhos

Apesar de serem eficazes no resfriamento corporal, essas duas estratégias precisam ser realizadas com muito cuidado.

• A tosa curta pode expor a pele sensível do animal ao sol, o que pode causar queimaduras solares;

• O banho resfria, mas a forma de secar o pelo com o secador pode aumentar ainda mais sua sensação térmica.

