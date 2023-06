A- A+

Cachorro dorme ao lado do túmulo de tutor, no México, e viraliza Companheirismo é acompanhado por trabalhadores do cemitério, que se preocupam com a tristeza do pet

A imagem de um cãozinho dormindo ao lado de um túmulo evocou as mais carinhosas lembranças sobre o companheirismo de pets para com seus tutores nesta semana. O pet em questão, de cor caramelo claro, foi flagrado ao lado de um túmulo no Cemitério de Coahuila, no México.

De acordo com o jornal NMás, da Cidade do México, o tutor do cachorro foi sepultado no local.

Pessoas que se compadecem com o cãozinho, que se recusa a sair do local e até ameaça quem chega muito perto do túmulo, levam comida e água para o pet.

Seguranças e demais trabalhadores do cemitério que fazem companhia ao cãozinho disseram ao NMás que o cachorro aparenta não ter mais "ânimo para viver".

O vídeo que conta o início da história do cãozinho foi compartilhado no início de junho, no Twitter.

