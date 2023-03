A- A+

Cachorro é flagrado "pilotando" moto no Rio de Janeiro; confira o vídeo Equipado com capacete, o animal é guiado por seu tutor enquanto "pilota" o veículo

Durante a tarde do domingo (26), uma situação inusitada foi flagrada na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro: um cãozinho "pilotando" uma moto. Com as patas no guidão, capacete e muita tranquilidade no olhar o pet parece que está em um ambiente comum para seu cotidiano. A situação, apesar de divertida e até fofa, não é completamente segura para o animal ou para seu tutor.

Para quem observou a cena, que viralizou nas redes sociais, parece que o cãozinho está realmente levando seu tutor para uma volta de moto.

Ao jornal Extra, o tutor de shar-pei Brobock (nome do cãozinho), comentou que o pet desde filhote se interessa por motos e comentou: "O lugar do piloto é sempre dele".

Por mais que o pet pareça seguro e acomodado na posição de "piloto", a atitude pode causar acidentes. Cães são animais que ainda reagem a instintos primitivos. Outro animal passando, um barulho específico ou até a curiosidade podem distrair o cãozinho e causar um acidente.

Confira o vídeo:



