Cachorro é resgatado com vida entre os escombros de prédio após terremoto na Turquia O terremoto de magnitude 7.8 da última segunda-feira (6) fez com que o pequeno animal ficasse preso

Os trabalhos de equipes de resgate na Turquia após o devastador terremoto da última segunda-feira (6) seguem ganhando atenção nas redes sociais.

Depois dos vídeos em que socorristas salvam cidadãos afetados pela catástrofe, os internautas centraram suas atenções em uma cena mais peculiar: imagens de um pequeno cachorro sendo resgatado com vida entre os escombros de um edifício, na cidade de Iskenderun.

O vídeo viralizou na internet e mostra como o animal aguarda tranquilamente para poder sair dos escombros onde está enterrado.

Até as primeiras horas desta quinta-feira (9), a tragédia deixou mais de 16 mil mortos na Turquia e na Síria.

As imagens mostram o momento em que os membros da equipe de resgate encontram a cabeça do animal. Ele recebe água e tenta tirar o resto do corpo, mas se machuca. Com isso, os socorristas tentam acalmar o cão para que ele não se machuque mais.

Após abrir espaço entre os escombros durante quase três minutos, o cão finalmente é liberado e encaminhado para os primeiros socorros.

