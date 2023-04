A- A+

Um cachorro foi resgatado com vida dos escombros do Edifício Leme, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, Região Metropolitana do Recife. O prédio residencial desabou por volta das 22h desta quinta-feira (27). Até à 0h15 desta sexta (28), um óbito foi confirmado e duas pessoas foram resgatadas com vida.

Parte do edifício, localizado na Rua Acapulco, pegou fogo após o desabamento. Por volta de duas horas após a tragédia, a reportagem da Folha de Pernambuco flagrou o momento em que as equipes de resgate salvaram o cachorro.

Veja também

Folha Pet Cachorro é resgatado de escombros após desabamento de prédio em Olinda