A- A+

Cachorro flagrado "pegando carona" em ônibus estava sendo procurado por seus tutores; veja o vídeo A família tutora do cãozinho viu o vídeo que estava circulando nas redes sociais e reconheceu o pet

Na segunda-feira (8), um cãozinho foi flagrado entrando em um ônibus e sentando em uma das cadeiras do veículo para "pegar uma carona" em Campinas, São Paulo. A situação foi filmada e logo passou a virar assunto nas redes sociais. O que não se sabia ainda é que o cãozinho tinha família e está desaparecido desde o dia 26 de abril. Ele foi reconhecido por seus tutores por conta do viral sobre a carona no ônibus.

Os tutores ainda estão em busca do pet, identificado no vídeo, mas ainda não encontrado. Não há informações sobre o desembarque do pet, e a família nutre esperanças de encontrar o cãozinho.

A situação inusitada foi divulgada pela EPTV, afiliada da Rede Globo na região de Campinas, em São Paulo.

O cãozinho havia desaparecido na cidade de Hortolândia, que fica a pouco mais de 20 quilômetros de Campinas, onde foi feito o registro dentro do ônibus da linha 709.

Veja o vídeo:

PAGOU PASSAGEM? Cachorro pega carona em ônibus na Campinas-Monte Mor e diverte passageiros - Mais detalhes no #EPTV1, 11h45. pic.twitter.com/dI5ZvnvmAh — EPTV (@eptvoficial) May 9, 2023

Veja também

Saúde Detecção de câncer no SUS é desafio para 70% de moradores de favela