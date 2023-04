A- A+

Cachorro jogado em correnteza no Sertão de Pernambuco não sofreu ferimentos e passa bem O homem que jogou o cãozinho no riacho foi ouvido pelo juiz em audiência de custódia e liberado

O cãozinho que foi jogado no Riacho do Curral Velho, em uma ponte que liga Afogados da Ingazeira a Carnaíba, no Sertão de Pernambuco, não sofreu danos com a queda e exposição à correnteza. Um vídeo com o pet recebendo carinho foi compartilhado por seu tutor, que informou ao portal Nill Júnior que o animal sabe nadar e costuma participar de pescarias com pessoas da comunidade.

"De toda a forma, entendemos que o que ele fez não foi correto por se tratar de um riacho com correnteza, mesmo ele conhecendo o animal. Tanto ele quanto nós pedimos desculpas pelo ato impensado e garantimos que não vai se repetir e que fica a lição", declarou a família tutora do pet ao portal Nill Júnior.

O homem que jogou o cãozinho no riacho foi preso após a repercussão do vídeo nas redes sociais. Não identificado, ele passou por audiência de custódia na terça-feira (18). Ele foi ouvido e liberado pelo juiz.

