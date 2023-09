Cachorro mais alto do mundo, Zeus morre aos três anos

A- A+

Zeus, o cão que detinha o recorde do mais alto do mundo, morreu no último dia 12. Com apenas três anos de idade, o Dogue Alemão media 1,046m de altura e era confundido, em brincadeiras, com um cavalo, durante passeios. O cão passou sua vida em Bedford, Texas, EUA e entrou para o livro dos recordes em março de 2022.

Vítima de um câncer ósseo, Zeus passou por uma amputação da perna dianteira direita devido à doença. Infelizmente, a previsão de passar por radioterapia e quimioterapia para se recuperar plenamente foi interrompida. Após a cirurgia, o animal desenvolveu uma pneumonia, que tirou sua vida.

Ele teria completado quatro anos em novembro.

“Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento de nosso amado cão, Zeus, detentor do título do Guinness World Records para o cão macho vivo mais alto . Zeus morreu na manhã de terça-feira de pneumonia relacionada à amputação. Ele recebeu colo, carinho nas orelhas e beijos até o fim", contou sua tutora, Brittany Davis.

Zeus entrou na vida dela quando tinha oito semanas de idade e, rapidamente, se tornou uma parte importante e vital da família. A tutora revelou que ocachorro já se destacava entre seus irmãos e era o maior da ninhada.





O cãozinho que recebeu o título de maior cão macho do mundo era muito carinhoso e brincalhão, de acordo com sua tutora.

Após o diagnóstico de câncer, a família Davis realizou uma campanha para custear o tratamento de Zeus contra a doença. A arrecadação custeou a cirurgia de amputação, mas o animal não sobreviveu para terminar o tratamento de saúde.

"Estamos muito gratos pelo tempo que passamos com Zeus. Ele nos trouxe tanta alegria e felicidade, para tantas pessoas. Sua falta será profundamente sentida por toda a nossa família. Estamos muito gratos pela incrível equipe de humanos que estiveram conosco durante esse momento. Zeus tinha os melhores médicos e enfermeiras trabalhando 24 horas por dia para ajudá-lo, mas no final, ele estava muito doente. Gostaríamos também de agradecer a todos que nos contataram com suas condolências. Isso significa muito para nós neste momento difícil.Sabemos que Zeus está em um lugar melhor agora, correndo livremente e comendo as coisas boas das bancadas do céu. Nunca o esqueceremos. Adeus Zeusy, nós amamos você! Câncer é uma merda!", relatou ao Guiness World Records, sua tutora.

