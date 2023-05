A- A+

Cachorro mais velho do mundo completa 31 anos A festa de aniversário do cãozinho está planejada para o sábado (13)

Leia Também

• Cão da raça petit basset griffon vence exposição anual em NY e é considerado "Cachorro da América"

• Comercialização de pets em plataformas online pode ser proibida em Pernambuco

• Vai se mudar? Saiba como tornar a mudança menos estressante para seus pets

O cãozinho Bobi completou 31 anos nesta quinta-feira (11). Ele está registrado no Guiness World Records como o "cão mais velho vivo do mundo" e "cão mais velho de todos os tempos".

Nascido em 1992, Bobi mora com seus tutores em uma fazenda numa cidade da vila rural de Portugal.

A festa de aniversário do cãozinho está planejada para o sábado (13), com direito a um buffet cheio de pescados e comidas tradicionais portuguesas. Bobi, desde filhote, come comida humana.

O pet entrou para o Guiness em fevereiro de 2023. Desde lá, sua vida foi tomada pelo novo status de celebridade. De acordo com seu tutor, Leonel Costa, o cãozinho recebeu muitas visitas.

"Tivemos muitos jornalistas e pessoas de todo o mundo para tirar uma foto com Bobi", disse Leonel. "Eles vieram de toda a Europa, bem como dos EUA e até do Japão", comentou.

Leonel revelou que Bobi tem estado bem de saúde nos últimos meses, embora, recentemente, tenha sido levado ao veterinário para um check-up. Leonel estava preocupado com o possível estresse físico e mental causado a Bobi depois de receber tantos visitantes.

Bobi recebeu o título de cão mais velho do mundo em fevereiro de 2023

Ao longo de sua vida, Bobi percorreu livremente as florestas que cercam a casa Costa. Ele nunca foi acorrentado ou amarrado. Por isso, participar de tantas sessões de fotos está sendo puxado para o cãozinho.

Bobi é muito sociável com outros animais

Apesar de ser muito sociável, Bobi tem sentido dificuldade para andar, então ele passa muito tempo deitado no quintal da fazenda.

Leonel, hoje com 38 anos, tinha apenas oito anos quando Bobi nasceu. Para ele, Bobi é uma lembrança viva do passado.

“Bobi é especial, porque olhar para ele é como lembrar das pessoas que fizeram parte da nossa família e infelizmente não estão mais aqui, como meu pai, meu irmão ou meus avós, que já partiram deste mundo".

Veja também

Supremo Federal Relator sinaliza que deve votar pela condenação de Collor no STF