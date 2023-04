Cachorro morre após ser esquecido dentro de veículo de transporte da creche 

A- A+

Um cãozinho da raça pug morreu após ser esquecido dentro do transporte que deveria entregá-lo para a creche em Rio Branco, no Acre. De acordo com o G1 Acre, o animal morreu no último dia 4, mas a família só se posicionou nas redes sociais após perceber a divulgação de informações falsas por parte da creche reponsável pelo transporte do pet.

Benjamin, chamado carinhosamente de Ben pela família tutora, tinha sete anos.

O cachorro frequentava a creche há mais de um ano. No dia de sua morte, a equipe do local buscou ele na casa da tutora, Margareth Macedo, no Conjunto Castelo Branco, às 7h45 e saiu para pegar outros animais. Os servidores chegaram à creche por volta das 9h, retiraram alguns animais e esqueceram Ben dentro da casinha de transporte.

A suspeita é de que o animal tenha ficado por mais de uma hora trancado dentro do carro. Segundo a família, a administração da creche alega que o cachorro ficou entre 40 minutos a uma hora no veículo, contudo, a família descobriu que o animal deu entrada no hospital às 11h do dia.

"Ficou mais de uma hora no hospital, chegou com a língua roxa, o termômetro do veterinário não conseguiu aferir a temperatura dele. Estava muito alta a temperatura dele", contou Caio Cavalcanti, filho da tutora de Ben.

A creche para cães Petrioca Pets informou que o problema foi uma falha da equipe.

"A gente errou, a responsabilidade é nossa, quando coloquei que era uma fatalidade é porque em nenhum momento ia sair da minha casa, pegar um cachorro para simplesmente matar ele em meu espaço. Não faria isso com um cachorro que está sob minha responsabilidade por meio de contrato ainda e muito menos com um cachorro que eu tinha um vínculo e amava muito", informou ao G1 Acre a dona do estabelecimento, Ana Fonseca.

