Cachorro pega carona em cima de burro no interior de São Paulo, e vídeo viraliza A dupla é conhecida pela cidade e faz passeios do tipo com frequência

Imagens de um burro carregando um cãozinho em suas costas na cidade de Birigui, no interior do estado de São Paulo, viralizaram nas redes sociais. Apesar de ser uma cena inusitada para o cenário da internet, para moradores da cidade, é apenas mais um dia com a dupla dando um passeio.

O vídeo foi postado nesta semana, mas outro registro dos animais passeando pela cidade já havia viralizado em julho deste ano.

No primeiro vídeo da dupla que ganhou as redes sociais, eles percorriam a cidade interiorana acompanhados por um homem que estava de bicicleta.



O cãozinho e o burrinho fazem o passeio dessa forma com frequência, e pessoas da área urbana da cidade aparentam costume com a situação.

Confira o último vídeo da dupla:



Cachorro é flagrado no lombo de um burro em Birigui, interior de São Paulo: pic.twitter.com/ChEMrAXU5a — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) November 22, 2023

