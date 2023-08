Cachorro pega metrô e viaja 33 km enquanto seus tutores o procuravam

A- A+

Um cachorro conseguiu pegar metrô sozinho para "dar um passeio" em Melbourne, na Austrália. O pet, que havia fugido de seus tutores, pegou o veículo na estação de Hoppers Crossing e seguiu até a estação Flinders Street, numa viagem de aproximadamente 33 quilômetros.

O cãozinho Storm realizou essa façanha, que foi registrada pelas câmeras de segurança do metrô, no último dia 24 de julho.



Confira o vídeo:



Uma passageira do metrô estranhou o cãozinho sozinho no vagão e, após 13 estações que separavam Storm do seu ponto de partida, ele foi retirado do veículo e entregue a um funcionário da rede.

O Metro Trains Melbourne informou que o animal foi levado para um abrigo e, por ter microchip de identificação, os veterínarios do local entraram em contato com os tutores. A família de Storm, que já estava em busca dele, foi ao encontro dele assim que descobriu seu paradeiro, que era muito distante do local onde o cãozinho estava sendo procurado.

