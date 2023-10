A- A+

Cachorro processa ex-tutor por maus-tratos no Paraná; entenda Justiça aceitou que o animal fosse considerado um dos autores da ação

No Paraná, um cãozinho está processando seu ex-tutor por maus-tratos. Acontece que Tokinho, o pet em questão, foi resgatado após seu antigo tutor ser filmado o agredindo com um pedaço de madeira. A ação movida pela ONG Grupo Fauna de Proteção aos Animais pede indenização e cita o animal como autor do processo.

O caso de maus-tratos ocorreu em junho deste ano, e o homem de 25 anos que cometeu o ato foi preso em flagrante. Tokinho foi encaminhado para o veterinário, mas não foram identificados danos à saúde física do pet.

A ONG que protocolou o processo pede indenização de R$ 5 mil e ainda R$ 820 por custos com a manutenção do animal que está sendo cuidado em um lar temporário desde que foi resgatado da situação de maus-tratos.

No site do Tribunal, o animal inclusive já aparece como um dos autores da ação.

Desde o caso, Tokinho está disponível para adoção.

