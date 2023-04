A- A+

Cachorro reencontra família após perambular 241km perdido no gelo do Alasca Nanuq chegou até a ser mordido por outro animal, provavelmente uma foca ou um urso-polar

O cãozinho Nanuq, um pastor-australiano de 1 ano, passou pouco mais de um mês perambulando pelo gelo do Mar de Bering, no Alasca, Estados Unidos. Ele desapareceu em fevereiro e caminhou pelo menos 241km da comunidade Savoonga, local onde se perdeu da sua família, até ser encontrado na cidade de Wales. As informações são do Anchorage Daily News.



Cãozinho é um dos três pets da família de Mandy Iworrigan



Nanuq, que significa urso polar em siberiano Yupik, estava com sua tutora, Mandy Iworrigan, e sua família, em uma viagem a Savoogna, na Ilha de St. Lawrence. Ao perceber a falta do cãozinho, a família fez buscas, mas Nanuq não foi encontrado em lugar nenhum.

Pouco mais de um mês do seu desaparecimento, no início de abril, o pai de Mandy mandou uma mensagem para a tutora relatando que tinha um cãozinho perdido que parecia com o dela.

A surpresa é que o animal perdido estava a 241 quilômetros a nordeste de onde se perdeu. Para chegar ao local onde foi encontrado, Nanuq teria que ter feito a viagem por cima do mar congelado, entre Savoonga, na Ilha de ST Lawrence, e Wales, no Alasca. Sua tutora afirmou que não sabe como o pet fez a viagem pelo gelo marinho.

"Não tenho ideia de por que ele acabou no País de Gales. Talvez o gelo tenha se deslocado enquanto ele estava caçando", disse Iworrigan. "Tenho certeza que ele comeu restos de foca ou pegou uma foca. Provavelmente pássaros também. Ele come nossos alimentos nativos. Ele é esperto", informou.

É como se o pet tivesse andado, mais ou menos, da capital pernambucana, Recife, até a capital alagoana, Maceió (no caminho mais curto, a distância entre as cidades é de 256,8 km). A diferença é que ele fez isso tudo em um local com uma temperatura média de -9°C e pouco populado.

O reencontro com o cachorro só foi possível após uma campanha nas redes sociais.

Para trazer o pet para sua casa, Iworrigan usou pontos de companhias aéreas. Nanuq voltou aos braços de sua família inteiro e com boa saúde. As únicas marcas da sua aventura foram registradas em uma das pernas, que estava inchada, onde foram encontradas grandes marcas de mordida já em recuperação. A maior suspeita da família é que o cão tenha sido atacado por uma foca ou um urso-polar.

