A- A+

Cachorro resgatado de enchente em Santa Catarina usa o corpo para aquecer tutor com hipotermia O tutor, um homem de 40 anos, estava sofrendo uma hipotermia

Uma cena de puro amor animal foi registrada após um resgate feito pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC). Após ser retirado de uma área de risco, um cãozinho percebe que seu companheiro está passando por problemas e usa o próprio corpo para compartilhar calor com seu tutor, que estava sofrendo uma hipotermia.

Hipotermia acontece quando o corpo é exposto a baixas temperaturas. Ela pode desencadear tremores, dificuldade para respirar e redução da velocidade dos batimentos cardíacos. Além disso, a condição pode gerar confusão mental, fala lenta e confusa, sonolência e fraqueza. Se não for retardada, a vítima de hipotermia pode ser induzida ao coma e morte.

Ao notar que os bombeiros estavam usando o corpo para aquecer o seu tutor, o pet se uniu à equipe para auxiliar na devolução de calor para a vítima.



Cachorro tenta aquecer seu tutor que está sofrendo com hipotermia Cachorro tenta aquecer seu tutor que está sofrendo com hipotermia

A cena foi registrada em fotos divulgadas pela equipe do CBMSC que estava atuando no resgate de civis na cidade de Rio Sul, no domingo (8).

O tutor do pet, um homem de 40 anos, estava segurando em um poste para evitar ser levado pela correnteza no momento do resgate. Seu cãozinho, aparentemente um Pastor Alemão, pelas fotos, estava próximo, preso a uma árvore.

De acordo com a equipe do CBMSC, o homem foi encaminhado para o atendimento em saúde e o pet foi levado para um abrigo de animais providenciado pela Prefeitura de Santa Catarina até que seu tutor se recupere.

Veja também

Folha Pet Cachorro resgatado de enchente em Santa Catarina usa o corpo para aquecer tutor com hipotermia