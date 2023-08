A- A+

Cachorro resgatado de saco no lixo precisa de doações para continuar em tratamento Buzz foi encontrado por moradores do bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife

Um cãozinho foi encontrado em um saco no meio do lixo em Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. Moradores do bairro desconfiaram de um saco amarrado que estava apresentando movimentos. A primeira suspeita era de que fosse uma criança. O animal resgatado tinha sinais de maus-tratos.

Uma campanha está sendo realizada para custear o tratamento do cãozinho, que posteriormente entrará para adoção. Até o momento, ele está internado e não tem previsão de alta por conta do quadro clínico grave. As despesas são do valor de R$ 1.122. Na noite desta sexta-feira (11) o cãozinho estava precisando de uma transfusão sanguínea, que custa R$ 900. As doações são realizadas para o seguinte pix: [email protected] (Nubank).

Nomeado de Buzz pelo ativista Douglas Brito, que participou do seu resgate, o cãozinho já é idoso e deve ter aproximadamente dez anos de idade. De acordo com o Hospital Veterinário VetMais, onde ele está internado, o pet está tratando uma anemia severa e doença do carrapato.

Buzz foi encontrado no meio do lixo no domingo (6) e seu encaminhamento para o Hospital Veterinário VetMais aconteceu na quinta-feira (10).

Doações

Pix: [email protected] (Nubank)

Diretamente no local do tratamento do pet: rua Guilherme Pinto, 380. Derby, Recife - PE

