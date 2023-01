Cachorro rouba cena no concurso do Rei e Rainha do Carnaval 2023 do Recife; assista

A- A+

Uma cena inusitada arrancou sorrisos de quem estava no Pátio de São Pedro, área central do Recife, para conferir a final do concurso que vai eleger o Rei e Rainha do Carnaval do Recife na noite desta sexta-feira (27). Um vira-lata branco subiu no palco por duas vezes e, com todo o seu charme, não queria mais descer do local.



Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco



Inicialmente, o cão aproveitou para brincar com um fotógrafo que registrava a cena. A produção do evento improvisou uma coleira usando um cinto, para tentar levar o doguinho para fora do palco, enquanto ele deitava e tentava brincar para não ser retirado do local. Por fim, ao som da Orquestra Popular do Recife, o cachorro conseguiu ser levado do local e saiu, abanando o rabo para os presentes.





Mas, bom pop star que adora um palco, não se deu por vencido. Voltou a subir e, dessa vez, queria o espaço só pra ele - enquanto a rainha de 2020, Ruanna Oliveira, se apresentava na dança de abertura, ele ficou mordendo o manto real. E, novamente, foi retirado do tablado.

O concurso conta com 10 candidatos a rei e mais 15 candidatas a rainha, fazendo evoluções e performances ao som da orquestra, sob a batuta do maestro Ademir Araújo.

