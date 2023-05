Cadela concorre com outros 102 candidatos à prefeitura de Toronto, no Canadá

A cadelinha Molly está concorrendo ao cargo de prefeita da cidade de Toronto, no Canadá. Com eleição marcada para o dia 26 de junho, 102 candidatos concorrem ao pleito.

As eleições municipais no Canadá ocorrem a cada quatro anos e, em Toronto, não há restrições sobre a candidatura de um animal para concorrer a um cargo público.

Sem dúvidas, a candidata mais inusitada é Molly, uma cadela resgatada da Rússia que tem sete anos. Seu tutor, Toby Heaps, disse que era um substituto (situação similar ao suplente aqui no Brasil) para seu pet.

Ele disse ao The Guardian que as maiores preocupações de Molly eram o uso de sal nas estradas de inverno da cidade, que machuca suas patas.



Crítica

O tutor também afirmou que uma vitória de Molly levaria a um “discurso mais civilizado” durante as reuniões do conselho.

Confira o registro do dia em que Molly foi se candidatar:

Toronto's Mayoral campaign is going to the dogs...literally.



the 101st and final entrant, is Molly. She arrived with her rollerblading owner at 1:59PM, just one minute before the nominations closed.



I'll have more on this pups political asperations, coming up on @CityNewsTO pic.twitter.com/KwTgGfIOeb