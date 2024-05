Cadela desaparecida é encontrada após 15 dias, dentro de um poço, em Aldeia

A- A+

A cadelinha Amora ganhou uma nova chance de vida após passar 15 dias num poço de 25 metros de profundidade em Aldeia, no município de Camaragibe, Região Metropolitana do Recife. Com medo de trovôes, ela fugiu da casa de seus tutores durante uma chuva. Sua tutora, Lucyana Tavares, percebeu a fuga da cadelinha momentos depois do ocorrido e começou uma busca imediata. Apesar de seus esforços constantes, Amora, uma cadelinha Sem Raça Definida (SRD) de 11 anos, só foi encontrada 15 dias após seu desaparecimento, em um poço de 25 metros.

“No dia 09/04/2024, teve muita chuva com relâmpago e trovões, só que não deu tempo de chegar em casa e colocar elas (as três cadelas da família) no canil. Quando eu estava retornando para casa, por volta de 21h30, Amora estava no portão, e, assim que abri, ela fugiu e eu não vi. Entrei em casa e fui logo organizar elas. Foi quando percebi que Amora não estava. No mesmo instante, eu já fui saindo para procurar ela na rua, sem sucesso”, relatou Lucyana.

Apesar do esforço constante da tutora, que chegou a levar as “irmãs” de Amora, Mel e Brigite, para tentar chamá-la pelo latido ou pelo cheiro das outras cadelinhas da família, as buscas não tiveram resultado. A procura continuou por 15 dias, com a ajuda de vizinhos, amigos, cartazes e compartilhamentos nas redes sociais, até que um vizinho sinalizou a possibilidade de ter encontrado a cadela desaparecida.

“O vizinho me ligou à noite e perguntou se eu tinha achado a minha cachorra. Falei para ele que não e, no mesmo instante, ele me falou que o rapaz que limpa o terreno dele escutou um latido que vinha de um poço desativado de 25 metros de profundidade. Como o mato estava muito alto e o acesso até o poço estava difícil, fomos obrigados a esperar amanhecer para tentar resgatar ela com vida”, contou a tutora.



Na manhã do dia seguinte, a família usou algumas lâmpadas para verificar se era realmente um pet no local. Com a confirmação de que era Amora no fundo do poço, Lucyana entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE) para tirar a cadelinha do poço. O resgate de Amora aconteceu no dia 24 de abril, 15 dias após seu desaparecimento.

“Eles chegaram em 40 minutos; nesse tempo que eles estavam a caminho. eu já entrei em contato com a Recanto Pet, uma clínica veterinária aqui, de Aldeia, e eles já ficaram esperando a chegada de Amora com um veterinário disponível e todos os primeiros cuidados necessários”, disse Lucyana.

Amora, mesmo após tanto tempo presa em um poço, não sofreu nenhum ferimento grave ou apresentou feridas no corpo. Ela precisou tratar com cuidado apenas da desnutrição - foram 15 dias sem comer.

Por conta do susto e da possibilidade de ter perdido sua cadelinha, Lucyana deixou um apelo para tutores:

“Deixo o meu apelo aqui para quem tem cachorros como eu. Em tempos de chuva e fogos, tenham mais cuidado com os cachorrinhos, deixando eles presos em um ambiente seguro e aconchegante, com água e comida, até passar essa época. Temos que ficar mais atentos e dobrar o cuidado”, pediu.

