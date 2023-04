A- A+

Cadela fica presa dentro de motor de carro por 48 quilômetros nos Estados Unidos BonBon ficou presa dentro do motor de um carro em uma viagem que foi do estado do Kansas ao Missouri

Uma cadelinha passou por um aperto, literalmente, na última quinta-feira (20). BonBon ficou presa dentro do motor de um carro em uma viagem que foi do estado do Kansas ao Missouri, nos Estados Unidos. A viagem tem uma distância média de 48 quilômetros.

Com apenas quatro meses, a filhotinha conseguiu se enfiar dentro do carro de Ashley Newman, que não tinha percebido a presença do pet.

A cachorra foi ouvida por outra pessoa, no estacionamento do Kauffman Stadium. A apresentadora do Kansas City Royals, Carrie Gillaspie, ouviu o gemido da cadelinha enquanto estava estacionando seu veículo e decidiu chamar a dona do automóvel.

Com muito trabalho e as mãos de várias pessoas, as duas mulheres conseguiram, enfim, tirar a cadelinha do motor. Após o resgate, o pet foi encaminhado para uma organização que cuida de animais no Kansas.

A dona do carro, nesse período, buscou vizinhos que estivessem em busca de algum animal desaparecido. Após alguns dias, ela conseguiu encontrar a tutora de BonBon. A cadelinha vai precisar passar por uma cirurgia nas patas traseiras para recuperar os movimentos após os machucados causados durante esse trajeto.

