Cadela que desapareceu em 2017 é encontrada vivendo em floresta na Inglaterra

Uma cadela desaparecida desde 2017 foi encontrada vivendo na floresta de Sussex Ocidental, um condado no sudeste da Inglaterra. Após passar sete anos na floresta, Rose já estava adaptada ao local e vivia com ajuda de moradores da área afastada.



O resgate da cadelinha contou com um planejamento para o horário em que ela se alimentava, à noite. Foi usada uma grade para a captura, mas logo que recebeu carinho, tratamento médico e comida a cadelinha se adaptou à presença humana.

Rose flagrada vivendo na mata

"Os moradores locais estavam cientes da presença da pet e que os motoristas costumavam bater na porta para dizer que ela estava na estrada; dizem que ela se perdeu e foi alimentada por pessoas", explicou a página da ONG Lost Dog Recovery UK South, que compartilhou a história da cachorrinha no Facebook.

Uma armadilha foi montada no dia 9 de dezembro para a captura de Rose, uma Patterdale Terrier. Com um prato de frango assado e patê, a cadelinha foi conquistada e entrou na caixa de transporte.

Cadelinha Rose dentro da armadilha para seu resgate

"Olhando muito por cima do ombro e indo devagar e com calma, ela entrou na armadilha, pisando finalmente na placa de pé e acionando a porta", escreveu a ONG, esclarecendo que, apesar de assustado, o animal ficou muito dócil após a captura.

Com 12 anos e sobrancelha branca por conta da idade, Rose estava com boa saúde. Agora a pet está em busca de uma nova família.

A certeza sobre o desaparecimento da pet há sete anos se deu por conta do chip de identificação que a cadela carregava no corpo. O animal teria sumido 24h após ter sido adotado em março de 2017.

A equipe também tentou contato com seus antigos donos, mas eles não puderam aceitá-la de volta. A antiga família de Rose alegou que as circunstâncias mudaram muito nos últimos sete anos e que eles haviam se mudado.

"Após o choque inicial, nossa alegria absoluta em encontrar um cachorro há muito perdido é tingida de tristeza, pois não há um “reencontro feliz” para Rose; ela nunca teve a chance de conhecer o amor de sua família", diz a publicação da ONG.

Na última atualização da ONG sobre Rose, o grupo informou que a cadelinha recebeu várias propostas de adoção.

