A- A+

Cadela resgatada no Rio São Francisco por pai e filho que passeavam de jet ski reencontra tutor Negona pertence a um pescador e teria entrado no rio em busca de seu tutor

A cadelinha Negona, que foi resgatada de um afogamento no Rio São Francisco, em Petrolina, no último domingo (12), reencontrou seu tutor. Após ser deixada na margem do rio por David Ferreira, que fez seu resgate durante um passeio de jet ski com o filho, ela viu seu tutor, que é pescador, passando em um barco e pulou no rio para encontrá-lo.

A história do reencontro foi contada por David, que foi atrás de informações da cadelinha que salvou. As informações são do G1.

"Ela pulou no rio quando viu o barco dele passando", contou David, que reparou no carinho que o pescador tem com sua cadelinha. "Ele cuida muito bem dela. Ela é limpinha, não tem pulga, marcas, e adora ele. Ela anda na ponta do barco dele, por isso ficou tranquila quando a transferimos no jet".

David encontrou a cadela e seu tutor na orla de Juazeiro, na Bahia. Ao conversar com o pescador, ele descobriu que cachorra teria entrado no rio para ir atrás do tutor, que havia mergulhado para pescar.

"A Negona é acostumada a andar com ele no barco, e ele não entendeu como aconteceu isso. Ele estava mergulhando, deixou ela na ilha, como a outra pequena ficou, e ela deve ter ido atrás dele. Como ele pesca mergulhando, tanto de dia como de noite, para sobreviver, aconteceu isso", relatou David.

Segundo David, a cadela é muito bem cuidada por seu tutor, e eles moram em uma pequena ilha no Rio São Francisco.

A distância da ilha em que o pescador e Negona estavam para o local onde ela foi resgatada, é de três quilômetros. "Ela ficou três quilômetros à deriva. Parece mentira, mas é verdade. É incrível", disse David.

Veja também

brasil Policiais federais fazem mobilização por reestruturação de carreiras