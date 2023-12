Cadelinha ganha skate de presente, e sua reação viraliza nas redes sociais; confira o vídeo

A- A+

Um talento nato surgiu quando a cadelinha Zulu ganhou um skate de presente no Natal. Da raça bulldog francês, a pequenina viralizou ao apresentar habilidade no esporte. Além disso, sua animação, ao ganhar o presente é do tipo que aquece o coração.

"Zulu sempre enlouquecia quando via alguém andando de skate e finalmente ganhou de presente do titio dela", escreveu sua tutora, Ananda Goersch.

Nas imagens gravadas há dois dias, no Natal, a pequena cadelinha aparece brincando muito animada com o skate e até usando as patinhas para se empurrar em cima do brinquedo novo.

"Ninguém estava esperando que ela já sabia exatamente o que fazer", contou sua tutora.

No vídeo em que brinca com a prancha, a Zulu é até comparada com Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr. que morreu em 2013. A banda foi de importância ímpar para a popularização do skate no Brasil por conta da ligação de suas músicas com a prática e o estilo de vida dos esportistas.

Confira o vídeo:



