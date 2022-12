Cadelinha invade telejornal em Santa Catarina e expõe sua história de adoção pela emissora

A- A+

Durante o encerramento do telejornal NSC Notícias, de Santa Catarina, uma cadelinha aparece andando ao lado do apresentador do programa, Fabian Londero. Completamente à vontade, a cadelinha Brenda passa longe de ser uma intrusa no cenário. Ela foi adotada pela empresa com outros dois cãezinhos: Cherrie e Pipoca. Ele chegaram ao acaso no ambiente da emissora e foram prontamente adotados por toda a equipe de profissionais que faz os programas cotidianos da NSCTV.

No programa da última quarta-feira (28), a cadelinha Brenda apareceu no canto da tela andando calmamente em direção à redação.

"Brenda nos surpreende a cada dia. Ela não anda, ela desfila", comentou o apresentador ao postar o vídeo em seu perfil do Instagram.

Locais "pet friendly" são cada vez mais comuns, inclusive com ambientes corporativos adotando a medida. Alguns tendem a pensar que pets podem atrapalhar o trabalho, mas, na verdade, a presença dos animais ajuda a reduzir a carga de estresse e ansiedade no ambiente.

No caso de Brenda, Cherrie e Pipoca eles escolheram a equipe antes mesmo de serem adotados. De acordo com uma reportagem apresentada no dia seguinte à aparição da cadelinha no telejornal, os animais apareceram no pátio da emissora pouco antes do início da pandemia e "foram ficando".

"As duas ganharam quadros na parede e uma caminha espetacular feita por uma telespectadora", contou a reportagem.

Na emissora, elas chegaram junto ao cãozinho Maromba, que foi adotado por uma das trabalhadoras da NSCTV. Mas, a companhia canina masculina não deixou o local e logo o filhote "Pipoca" apareceu para somar à equipe.

Ainda filhote, ele é o mais "arteiro" da equipe e recebeu apelidos de furacão e folgado.



Confira o vídeo da "intromissão" ao vivo:



