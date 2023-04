Cães barulhentos de Richarlison chamam a atenção de vizinhos que denunciam latidos constantes

A- A+

Richarlison, jogador da seleção brasileira de futebol, está sendo investigado pela Sociedade Real de Prevenção contra a Crueldade Animal (RSPCA) após denúncias de que seus animais de estimação estavam latindo muito e correndo. A informação, divulgada pelo portal inglês "The Sun", se refere aos dois cachorros do atacante.

O jogador atua no Tottenhan, na Inglaterra. Ele e seus cães moram em um condomínio ao norte de Londres, capital inglesa.

"Eles (os cachorros) são muito barulhentos. Eles vivem correndo pela área. A RSPCA foi chamada por causa do husky (siberiano, raça de um dos cães de Richarlison) que fica chorando", disse um dos vizinhos ao periódico.

Um dos seus vizinhos comentou que se incomoda com os latidos dos cães. "Nós o denunciamos à RSPCA porque seus cães estavam uivando. Não é legal ouvir isso. Eles latem constantemente. Não há desistência", afirmou.

Além da reclamação sobre os cachorros, os vizinhos estariam irritados com festas organizadas pelo jogador. A RSPCA não quis conversar com o "The Sun" sobre a investigação, enquanto um representante do Tottenham falou que está em contato com Richarlison.

