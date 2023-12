Cães da raça Pitbull serão proibidos no Reino Unido; mais de 200 animais podem ser sacrificados 

A- A+

A partir do dia 31 de dezembro de 2023 será proibido criar, vender, anunciar, realojar, abandonar e permitir que um cão XL Bully (um tipo de Pitbull "gigante") se perca no Reino Unido.

No país, que já tem a mesma proibição para quatro outras raças (pit bull terrier, fila brasileiro, dog argentino e tosa inu). Animais em abrigos e criadouros correm risco de sacrifício. Segundo a emissora Sky News, o país conta com 246 cães da raça em abrigos e centros de resgate.

Para não burlar a lei, os abrigos e centros de resgate podem optar pela eutanásia dos pets.

Os animais são proibidos no país por conta de uma lei que os classifica como "Cães Perigosos". De acordo com o governo do país, todos os casos de proibição foram embasados no aumento de ataques fatais protagonizados por essas espécies. No último ano, o XL Bully apresentou um aumento significativo no número de ataques.

Em setembro, uma criança de 11 anos foi ferida gravemente por um XL Bully em Birminghan, no país. Dois homens que tentaram separar o animal da criança também foram mordidos. Segundo o governo, esse foi um dos últimos de uma série de ataques.

"Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com a polícia, especialistas caninos e veterinários e grupos de bem-estar animal, à medida que avançamos com estas importantes medidas", relatou a secretária do meio ambiente do Reino Unido, Thérèse Coffey.

Tutores que quiserem ficar com seus animais devem mantê-los com coleira e amordaçados em locais públicos. Além disso, eles terão até ao final de janeiro para registrá-los e serão obrigados a cumprir requisitos rigorosos. E ainda os cães devem ser microchipados e castrados.

A reprodução também está proibida.

A partir de 1º de fevereiro de 2024, será ilegal possuir um cão XL Bully se ele não estiver registrado no Índice de Cães Isentos.

Pessoas que descumprirem a Lei dos Cães Perigosos podem ser presas, com pena de até 14 anos, desqualificadas para serem cuidadoras ou seus cães podem ser sacrificados.

