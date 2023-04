Cães da telinha: saiba quais são as raças de cachorros de filmes

A- A+

Vários roteiros de filmes incluem a participação de animais. Cães fazem parte do universo cinematográfico desde 1905, quando um cachorro da raça Collie participou do filme "Rescued by Rover". É cãozinho sendo motivo de vingança, agente da lei, companheiro de suporte emocional e até super-herói.

Para te lembrar desses pets ou para te inspirar a ter um animalzinho, o Folha Pet fez uma lista de cães que participam de alguns filmes. Confere:

Filmes

A Caminho de Casa (2019)

Cãozinho do filme "A Caminho de Casa"



A história acompanha Bella, uma cadela da raça Pit Bull, que se perde de sua família e inicia uma jornada para reencontrá-los.

Quatro Vidas de um Cachorro (2017)



O filme é narrado a partir da perspectiva de um cão. Neste filme, o personagem principal é um cachorro chamado Bailey, que é interpretado por vários cachorros de diferentes raças. Os cachorros que interpretam Bailey incluem um Golden Retriever, um Labrador Retriever e um St. Bernard/Australian Shepherd mix. A escolha de usar diferentes raças de cachorro para representar o mesmo personagem ao longo de diferentes fases da vida de Bailey ajuda a transmitir a passagem do tempo e a evolução do personagem.chamado Bailey.

John Wick (2014)



O primeiro filme da franquia, que conta atualmente com quatro, tem a morte de Daisy, uma cadela da raça Beagle como propulsora da vingança do personagem principal.

As Aventuras de Tintim (2011)

Cão fictício do filme Tintim



Tintim, o personagem principal, tem um cão branco da raça Fox Terrier chamado Milu.

Sempre ao Seu Lado (2009)

Cena do filme "Sempre ao Seu Lado"



Parker Wilson (Richard Gere) tem um cachorro chamado Hachiko. O cãozinho é da raça Akita Inu. A raça é originária do Japão e é conhecida por sua lealdade e inteligência.

Marley & Eu (2008)

Cena do Filme Marley e Eu



John Grogan (Owen Wilson) tem um cachorro da raça labrador chamado Marley.



"Bolt - Supercão" (2008)

Bolt



O personagem principal do filme é um cachorro da raça Pastor Branco Suíço chamado Bolt. A raça é conhecida por ser leal, inteligente e corajosa, o que se encaixa perfeitamente com a personalidade do personagem Bolt no filme. O cachorro que inspirou o personagem Bolt é chamado de Pão de Açúcar, que é um Pastor Branco Suíço treinado para fazer truques de cinema e televisão.

K9: Um Policial Bom pra Cachorro (1989)



Michael Dooley (James Belushi) tem um pastor alemão chamado Jerry Lee que o ajuda a solucionar demandas da polícia.

Rescued by Rover (1905)

Cena do filme Rescue By Rover



O filme foi o primeiro a ter a participação de um cachorro. Produzido no Reino Unido, o filme conta a história de um cãozinho chamado Blair, da raça Collie, que ajuda a resgatar um bebê de um sequestro.

