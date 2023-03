Cães do Corpo de Bombeiros de Pernambuco participam de torneio de obediência canina

A- A+

Cães que trabalham no Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco participarão do 1° Torneio de Obediência Canina da corporação. O evento acontece na quarta-feira (29), a partir das 8h, e conta com a participação de 15 equipes compostas pelo binômio cão/condutor. O torneio visa avaliar o trabalho árduo e contínuo de treinamento de animais que atuam em salvamentos.



Os cães de busca e salvamento são empregados em ocorrências de perdidos em mata, soterramento, deslizamentos e desmoronamento. sendo fundamentais para que a vítima seja encontrada com mais brevidade.



Em maio de 2022, a cadela Ayla acompanhou de perto os locais de deslizamentos decorrentes das fortes chuvas que assolaram o Estado. Embora fosse uma cena de risco para animais e pessoas, Ayla estava presente, com a missão de salvar vidas. A labradora de cinco anos é um dos 17 cães de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.



Além dos militares do CBMPE, bombeiros do Ceará e da Paraíba devem marcar presença.



O torneio se dedica a avaliar e estimular as habilidades de cada cão em obedecer ao seu condutor. São cinco pistas nos quais os cães serão avaliados e pontuados conforme as respostas de cada comando dado. Em diversas situações de risco da atividade fim do bombeiro militar, o cão precisa ser lançado em locais onde o condutor não poderá estar e deve obedecer completamente aos seus comandos.

1º TORNEIO DE OBEDIÊNCIA CANINA DA CORPORAÇÃO

Local: Grupamento de Bombeiros de Salvamento (GBS)

PE-018 - Av. Ingo Hering - s/n Paratibe, Abreu e Lima - PE

https://goo.gl/maps/VeSvWmWbcQM5ZQow8

Data: Quarta-feira, 29/03/2023

Horário: 8h

Contato da Assessoria: 98494-2900

Veja também

Viagem ao passado Cientistas apresentam almôndega de carne de mamute lanoso, um espécie extinta