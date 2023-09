Cães do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco recebem certificação nacional

A- A+

Certificações nacionais de busca e resgate com cães foram concedidas ao Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Ao todo, 12 animais da corporação tiveram seus trabalhos reconhecidos.

Isso significa uma ampliação do número de cães capazes de realizar buscas em ocorrências de pessoas vivas ou mortas com resultado confiável.

As certificações foram concebidas a quatro binômios do CBMPE: Sargento Jaildo X Hokai, Sargento Adilson X Hulk, Sargento Robson X Dante e Cabo Glayce X Faith, que, juntos, conquistaram as 12 certificações chanceladas pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, a LIGABOM.

As provas ocorreram entre os dias 20 e 25 de agosto, no Ceará.

A prova

A certificação tem como objetivo a avaliação do nível técnico dos binômios em modalidades distintas: busca em área urbana, simulando desabamentos; e busca em área rural, simulando perdidos em áreas de mata.

Uma prova inicial de obediência e controle foi realizada para testar habilidades fundamentais. Após esta prova, buscas nas modalidades urbanas e rurais foram feitas, tanto por vivos como por restos mortais.

No cenário, são inseridas distrações como: roupas, comidas e restos de animais, a fim de testar controle, resistência física, obediência e velocidade.

A prova de Busca Urbana é realizada numa área média de 1000m² e cada binômio necessita localizar duas vítimas em até 20 minutos.

A prova de Busca Rural é realizada numa área de mais de 200mil m² e cada binômio dispõe de 2h15min para localização de uma vítima na área.

Parceria com o Hospital Miguel Arraes

O CBMPE e o HMA possuem um termo de cooperação técnica desde 2019, permitindo a cessão de peças anatômicas não reclamadas no hospital, que servem para o treinamento dos cães de busca e resgate, visando à localização de vítimas desaparecidas em áreas de mata, deslizamentos e desabamentos.

