Cães do Corpo de Bombeiros visitam pacientes de hospital em Pernambuco A ação foi realizada no Hospital Miguel Arraes, em Paulista

Pacientes do Hospital Miguel Arraes, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), receberam uma visita especial nesta terça-feira (12). Cães que atuam com busca e salvamento no Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) percorreram algumas áreas da unidade de saúde para dar um pouco de carinho canino aos internados.

A ação teve caráter terapêutico, visto que a presença de animais em ambientes contribui para a melhora da saúde psicológica, física e social das pessoas.

"Além dos cães trabalharem na área de buscas em áreas de deslizamento e estruturas colapsadas, eles também têm essa potencialidade de realizar a cinoterapia, sendo um facilitador para o tratamento das pessoas que estão em UTI, pessoas com autismo, etc", explicou o comandante do canil do Corpo de Bombeiros, o 2° Tenente Carias.

Cães do Corpo de Bombeiros visitam Hospital Miguel Arraes | Foto: Corpo de Bombeiros de Pernambuco/Divulgação

A Cinoterapia, também chamada de Terapia Facilitada por Cães (TFC), é baseada em estudos que garantem que a presença de animais em hospitais auxiliam na cura e no bem estar das pessoas, proporcionando redução de estresse e ansiedade, além de otimização da cognição e comportamento dos pacientes.

Na ação do Corpo de Bombeiros, os cães visitaram áreas em que não apresentariam riscos para a saúde dos pacientes e foram acompanhados tanto por seus companheiros do CBMPE quanto por profissionais da saúde do hospital.

