Cães e gatos vivem sozinhos em casa após morte de suas tutoras; protetores pedem ajuda

Uma casa com 28 cães e quatro gatos vivendo sozinhos foi encontrada por protetores de pets nesta sexta-feira (24). Os animais pertenciam a duas idosas que morreram recentemente. Sem suas tutoras, os animais estão isolados na casa em meio a dejetos e pouca comida.

Para cuidar dos animais, é preciso ração, remédios e até materiais de higiene básica. O protetor Douglas Brito está recolhendo doações para ajudar nos cuidados com os pets.

A casa onde os pets vivem fica no Amparo, em Olinda. Até o momento, protetores cuidarão dos animais no local. Os animais estão todos disponíveis para adoção, pois sua convivência com pessoas é boa e nenhum demonstra comportamento arredio. Todos devem ter recebido bons cuidados e muito amor de suas tutoras falecidas.

Todo o trabalho de dar o mínimo de condições para viver, com banho, limpeza, alimentação e água limpa demanda muita dedicação e energia, coisa que Douglas e o projeto Adote por Amor estão direcionando para esses cães e gatos. Os preços de itens para limpeza e ração, no entanto, são altos, por causa do quantitativo de cães no ambiente. Apenas nesta sexta, foram gastos R$ 912,30 de ração para o grupo de pets.

"Vamos assumir o caso e só sair dele quando tudo estiver resolvido", afirmou o protetor Douglas Brito.

De acordo com o protetor, um dos cães está com um tumor e precisará de atendimento veterinário o quanto antes.

Para ajudar o grupo de animais ou adotar um deles, basta entrar em contato com Douglas pelo Instagram. O pix para ajuda direta para os animais é o celular 81999339617.



Dados para o pix

Chave - Telefone: 81999339617

Caixa Econômica Federal

Douglas Pereira de Brito

