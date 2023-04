A- A+

Cães farejadores auxiliam buscas de vítimas do desabamento de prédio residencial em Olinda Ao todo, quatro cães do Corpo de Bombeiros participam da ação de resgate

Cães farejadores auxiliam nas buscas de outras vítimas que possam estar soterradas nos escombros do prédio que desabou no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Segundo informações no local, quatro pessoas estão sendo procuradas.

Ao todo, quatro cães do Corpo de Bombeiros participam da ação de resgate. São eles Hokai, Luara, Faith e Tobby. Os animais indicam possíveis locais onde podem estar vítimas. O trabalho é monitorado por agentes da corporação que também estão no local.





Por volta das 8h20 desta sexta-feira (28), o quinto sobrevivente do desabamento foi resgatado. A vítima, identificada como Ebenezer, de 53 anos, foi medicado e, após ser retirado dos destroços, encaminhado para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Além dele, outras quatro pessoas também foram retiradas com vida do local. Duas delas já receberam alta médica, enquanto as outras seguem internadas.

O prédio, que está localizado na rua Acapulco, no bairro de Jardim Atlântico, desabou por volta das 22h dessa quinta-feira (27). Um homem de 32 anos e um adolescente de 13 foram retirados dos escombros sem vida.

