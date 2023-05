Cães ficam presos em açude e precisam ser resgatados por bombeiros no Ceará 

A- A+

Três cachorros ficaram ilhados no Açude Castanhão, localizado no município de Jaguaribara, no Ceará. Os animais precisaram de resgate do Corpo de Bombeiros, que foi feito com uma lancha. O resgate foi feito na quinta-feira (4).

Nenhum dos animais tinha tutor, e eles foram encaminhados para um abrigo de animais da região.

De acordo com a corporação, os três animais estavam em áreas diferentes. Dois estavam ilhados, cercados por água. Nenhum conseguia acesso facilitado ao solo, por isso foi preciso resgate com o veículo náutico e uma guia de contenção.

Já para o terceiro pet, a busca precisou entrar pela terra. O cãozinho estava em uma área de mata densa. Ele foi resgatado com o uso de técnicas de salvamento terrestre para a contenção do animal e o seu devido transporte.

