Caixa de areia e substratos: entenda um pouco mais sobre o banheiro dos gatos

Tutores de gatos são comumente associados ao "menor trabalho", por conta de os animais serem mais autônomos com relação aos cães. Porém isso não significa que o pet deva ser colocado dentro da casa de uma pessoa sem cuidados direcionados às suas necessidades. Telas de proteção, comedouros, bebedouros e caixinhas de areia são itens essenciais para a manutenção de um gato em um imóvel. Com relação às caixinhas de areia, o mercado dispõe de cada vez mais variedade de substratos para o local onde o animal vai depositar seus xixi e cocô.

Para decidir o tamanho da caixinha, a quantidade de caixinhas para cada gato e o tipo de substrato que você vai usar para encher a caixinha, o Folha Pet preparou algumas instruções. Confere:

- Tamanho ideal da caixa de areia

A médica-veterinária e comportamentalista Jade Petronilho, da Petlove, explicou que uma caixa de areia adequada não deve apenas comportar o tamanho do gato, mas também deve ser grande o bastante para permitir a mobilidade, já que os felinos precisam de liberdade para girar, se acomodar, além do espaço para cavarem e taparem suas necessidades.

"Colocar pouca areia na bandeja é um erro comum dos tutores, mas precisamos lembrar que a funcionalidade da caixa é servir de algo como um canteiro, que o gatinho teria acesso caso vivesse na natureza, por exemplo, onde a terra seria abundante e suficiente para ele poder enterrar seus dejetos com extrema facilidade", comentou.

- Quantas caixas de areia?

Jade Petronilho diz que diversificar é essencial e que os tutores devem ter uma caixa a mais por gato.

"Se há um gato na casa, devemos ter duas caixas, se há dois, devemos ter três e assim por diante. Com apenas uma caixa, a chance de o gato considerá-la suja é muito grande, mesmo com alta frequência na limpeza. Gatos são muito higiênicos; ter mais de uma alternativa irá trazer maior bem-estar a eles".

- Qual areia escolher?

O ideal é que os tutores tenham várias opções para testar com o gato e descobrir com qual o felino se adapta melhor, visto que alguns “preferem a areia de madeira, outros gostam de uma mais fofinha, há os que se sentem melhor com a sílica ou com grãos mais grossos”.

Há no mercado uma imensidão de areias que podem ser adaptáveis ao seu pet e até benéficas para o meio-ambiente, como é o caso das areias biodegradáveis. Com esse tipo de material, a limpeza é facilitada pela eliminação de odores de forma natural e não há produtos artificiais em sua composição.

"Além da areia biodegradável, existe uma variedade enorme com diferentes características. A areia de bentonita costuma criar torrões firmes, que não quebram com facilidade, e a de diatomita é formada por pequenas pedrinhas que conseguem absorver a urina. Já a opção de sílica não forma torrão e deve ser trocada quando o composto estiver saturado de xixi. Como podem notar, há vários substratos e com diferentes tamanhos de grãos para o felino experimentar", destaca Petronilho.

- Atenção à saúde do pet

As fezes normais de um gato devem ser consistentes, de coloração marrom e sem odor forte, e algo diferente disso pode significar algum problema de saúde. É importante que o tutor faça esse monitoramento para cuidar dos bigodudos.

O executivo da Petlove, André Romeiro, sugere que, nesse sentido, areias com cores mais claras podem permitir maior visibilidade, possibilitando um maior cuidado com a saúde do bichano.

