Camará Shopping recebe evento de adoção de pets neste sábado (15)

O Camará Shopping recebe, neste sábado (15), evento de adoção de cães e gatos. Os animais estarão disponíveis das 14h às 19h, no Park Pet do Camará, localizado no piso L1. No local, extensionistas do projeto Adote um Vira-Lata, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), darão dicas para uma adoção bem-sucedida e responsável.

A ação faz parte da parceria com o projeto Adote um Vira-lata junto ao Projeto Patinha de Aldeia. O principal objetivo é intermediar a adoção responsável de animais que já passaram por situações de abandono e/ou maus tratos, proporcionando-lhes uma vida digna, confortável e feliz. Assim, durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de conhecer e adotar um amigo peludo dentre os 20 animais disponíveis para adoção.

Para adotar, é necessário ser maior de 21 anos e apresentar comprovante de residência, documento de identificação com foto e uma fotografia da residência na qual o pet irá viver.

Além das adoções, os participantes também terão a oportunidade de ajudar de outras formas, como doações de ração, medicamentos ou produtos de limpeza, ou adquirindo produtos personalizados, como camisas e ecobags.

