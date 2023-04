A- A+

Camará Shopping recebe evento de adoção de pets neste sábado (29) A iniciativa contará com diversos cães e gatos disponíveis para encontrar uma nova família

O Camará Shopping, localizado em Camaragibe, receberá um evento de adoção de pets neste sábado (29). Das 11h às 19h, no Park Pet, localizado no piso L1 do mall, cães e gatos estarão disponíveis para adoção. Todos já estão vacinados e vermifugados.

Este evento será uma oportunidade para conhecer e adotar um amigo peludo dentre os 15 animais. São dez cães e cinco gatos que foram resgatados e estão prontos para encontrar um novo lar.

Saci, cãozinho de porte médio disponível para adoção no Camará Shopping

A realização é uma parceria com a ONG "Prefiro Bicho", através do projeto "Adote um Amigo de 4 Patas".

O Adote Um Amigo de 4 Patas é um projeto que atua a fim de intermediar a adoção responsável de animais que já passaram por situações de abandono e/ou maus tratos para que estes possam ter uma vida digna, confortável e feliz.

Mufasa, um dos gatinhos disponíveis para adoção

Para adotar é preciso ser maior de 21 anos e levar comprovante de residência, documento de identificação com foto e fotografia da residência na qual o pet irá viver. No Park Pet haverá a presença de voluntários da ONG Prefiro Bicho, que irão dar todas as orientações necessárias para uma adoção bem-sucedida e responsável.

A Prefiro Bicho atua na defesa dos animais, realizando resgates, tratamentos veterinários, campanhas de conscientização e vem realizando feiras de adoção junto ao Camará Shopping. No dia, também será possível ajudar de outras formas, com doações de ração, medicamentos ou produtos de limpeza, tudo em prol de promover o bem-estar animal e combater o abandono e maus-tratos.

