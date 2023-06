A- A+

Camará Shopping recebe evento de adoção neste sábado (1°) Os animais estarão disponíveis para adoção das 14 às 19h, no Park Pet do Camará

Futuros tutores e tutoras de cãezinhos ou gatinhos podem encontrar seus filhotes neste sábado (1°), no Camará Shopping, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. O mall receberá um evento de adoção de pets do projeto Adote um Vira-lata, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) ,junto ao Projeto Patinha de Aldeia.

Os animais estarão disponíveis para adoção das 14 às 19h, no Park Pet do Camará, localizado no piso L1. Colaboradores dos projetos estarão presentes fornecendo todas as orientações necessárias para uma adoção bem-sucedida e responsável. Todos os pets que estão em busca de uma nova família já foram devidamente castrados e vermifugados.

Leia Também • Inverno aumenta o risco de problemas respiratórios nos pets

O "Adote um Amigo de Quatro Patas" é um evento que tem como objetivo intermediar a adoção responsável de animais que já passaram por situações de abandono e/ou maus tratos, proporcionando a eles uma vida digna, confortável e feliz. Assim, durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de conhecer e adotar um amigo peludo dentre os 20 animais disponíveis para adoção.

Para adotá-los, é necessário ser maior de 21 anos e apresentar um comprovante de residência, documento de identificação com foto e uma fotografia da residência na qual o pet irá viver.

Veja também

Publicidade Legal - 30 de junho de 2023 - BALANÇO - ALMEIDA PARTICIPAÇÕES