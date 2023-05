Cão da raça petit basset griffon vence exposição anual em NY e é considerado "Cachorro da América"

A- A+

Buddy Holly, um cãozinho da raça francesa petit basset griffon Vendéen, venceu a 147ª edição da exposição de cachorros Anual Westminster Kennel Club Dog Show, realizada em Nova York, nos Estados Unidos.

Para muitos amantes de pets, o evento é considerado o mais importante do mundo canino. Ao ganhar o prêmio, Buddy está sendo chamado de "Cachorro da América", pela organização.



A exposição aconteceu na noite da terça-feira (9) e contou com a participação de 2.500 cães de 210 raças inscritos. Para a categorização dos pets, juízes com influência no mundo canino observaram a obediência dos animais, a aparência, o temperamento, o tamanho, a pelagem e outras características.

Parte da competição que selecionou Buddy como "Cachorro da América"



Buddy, de 6 anos, mora em Palm Springs, no sul da Califórnia, e foi conduzido por uma de suas tutoras, Janice Hayes, no evento. Ele foi o primeiro de sua raça — criada para caçar coelhos e incluída no American Kennel Club (um dos maiores clubes de registro genealógico de cachorro do mundo) apenas em 1991 — a levar o principal troféu da exposição.



Segundo lugar

Em segundo lugar, ficou Rummie, um pequinês que almejava levar para casa o terceiro troféu em 11 anos para sua raça, historicamente criada para ser uma companheira próxima da realeza chinesa.

Rummie, pequinês que ficou com o segundo lugar na competição

