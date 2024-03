Cão de Jennifer Garner é 'promovido a terapeuta' em hospital infantil

A- A+

Em entrevista ao canal de YouTube WeRateDogs, a estrela do filme De Repente 30 levou a cadela em um passeio e falou sobre a oportunidade de seu pet se transformar em uma 'terapeuta' no Hospital Infantil de Los Angeles.

"Birdie é uma cadela de terapia e acabou de ser promovida para trabalhar no Hospital Infantil de Los Angeles. Ela está animada".

Jennifer revelou que Birdie foi o presente do décimo aniversário de sua filha, Violet Anne. "Ela decidiu que precisava ter seu próprio cachorro quando tinha dois anos. Eu disse a ela que poderia ter um quando tivesse 10 anos", explicou.

Ainda no vídeo, ela falou sobre os maiores desejos da golden retriever, explicando que se pudesse, a cadela gostaria de poder ler para as crianças no hospital. Jennifer ainda disse que Birdie tem uma "grande paixão" por Major, cachorro de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos.

Nas redes sociais, a atriz compartilha uma série chamada de Books with Birdie, onde ela lê histórias para a cadela.

Veja o vídeo:



Veja também

Argentina Comida ou remédios? Na Argentina de Milei os medicamentos são um luxo