Cão é abandonado para morrer em casa na Zona Norte do Recife; já resgatado, animal precisa de ajuda A cuidadora responsável pelo resgate do cachorro precisa de doações para custear a recuperação

Um cachorro foi resgatado de uma situação de maus-tratos no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. Sem comida ou água, o animal apresentava sinais de desnutrição com os ossos aparentes.

Segundo o grupo que realizou o resgate, vizinhos informaram que o cãozinho pertencia a um idoso que faleceu há cinco anos. O filho do tutor do animal ficou responsável pelo pet, mas parou de aparecer há cerca de um mês.

Em um vídeo feito por um homem que viu a situação do animal e decidiu ajudar, é possível notar o estado de sede em que o animal se encontrava. Ele passou cinco minutos bebendo água.

Resgatado na noite da terça-feira (7), pelo projeto Trranspet (@trranspet), o animal agora está recebendo cuidados. Apesar da boa intenção, a organização que está cuidando do animal depende de doações para garantir o necessário para a recuperação plena de Huck, nome dado ao cachorro.

Para ajudar Hulk, o pix pode ser feito para o telefone (81) 99267-4102, em nome de Eduardo José Melo da Silva, um dos organizadores da Trranspet. Toda ajuda é bem-vinda.

