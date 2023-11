Cão resgatado por Ana Hickmann defendeu apresentadora durante agressão: "Meu cachorro voou pra cima"

A- A+

A apresentadora, modelo e empresária Ana Hickmann revelou que seu cachorro Joaquim, resgatado da rua por ela este ano, "voou" para cima do marido, Alexandre Correa, para defendê-la, durante a última briga.

O relato ocorreu durante entrevista à apresentadora Carolina Ferraz, que foi ao ar nesse domingo (26), no programa Domingo Espetacular, da Record.

Ana Hickmann detalhou que a discussão ocorreu na residência do casal, no interior de São Paulo, e que começou após Alexandre não admitir que ela falasse para o filho, "Alezinho", de 10 anos, sobre possíveis mudanças financeiras que poderiam acontecer na vida da família.

A apresentadora disse que, na semana da confusão, havia descoberto informações financeiras duvidosas sobre a empresa dos dois e que, no momento da briga, pediu que o marido "parece de mentir". Alexandre teria se exaltado e segurado Ana com força.

"Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava, e nessa eu consegui me desvencilhar dele e fui para a cozinha, porque eu queria me trancar na cozinha, eu fiquei com medo dele", iniciou Ana.

"A minha cozinha tem uma porta de correr e, quando eu fui tentar fechar a porta, ele começou a segurar e a gente começou a brigar, lutar mesmo. Ele tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar", detalhou a apresentadora.

Na sequência, Ana revela que, ao perceber que ela não soltaria a porta, Alexandre fechou a porta com força, atingindo o cotovelo da modelo. Nesse momento, os cachorros Fani e Joaquim estavam atrás dela, latindo muito por conta da briga, foi quando Ana ordenou que um deles fosse para cima do marido.

"Todas as vezes que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E eu gritei pega e o Joaquim pegou. O meu cachorro voou pra cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas, só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia", disse Hickmann.

Ela informou que sentou na mesa e que, devido à pancada, não mexia mais o braço, que ficou inchado. "Não conseguia ter movimento", disse. Foi quando Ana ligou para o 190. Segundo ela, se não tivesse feito a ligação, o marido teria passado pela janela aberta. "Eu não sei o que teria acontecido".

Joaquim, o cãozinho mencionado por Ana, foi resgatado por ela em fevereiro deste ano. O animal estava abandonado em uma rodovia e foi levado pela apresentadora para um hospital veterinário. Após conversa com a família, ela decidiu adotar o animal.



Animal foi encontrado na rua. Foto: Reprodução/Redes Sociais

"O Joaquim chegou para completar a minha família de pets, no total são 18 cachorros. Eu o vi sozinho em um ponto de ônibus e imediatamente paramos o carro para resgatá-lo. Na hora, eu nem pensei em adoção, só queria tirá-lo dali", escreveu Hickmann em postagem na época.

