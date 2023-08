Cão trabalhador: conheça serviços essenciais realizados por cachorros 

A- A+

O Dia Mundial do Cachorro é celebrado nesta sexta-feira (25). Queridos e presentes em milhares de lares brasileiros, o pet tem também tem seu Dia Nacional, comemorado em 4 de outubro. Para homenagear cãezinhos de todo o mundo, o Folha Pet preparou, para este dia 25, um resumo de trabalhos essenciais realizados por cachorros.

Cães trabalham como guias, bombeiros, seguranças e até como auxiliares de terapia. Esses animais tão queridos conquistaram a parceria com humanos por conta de uma relação de mutualismo, onde as duas espécies eram beneficiadas por meio da caça conjunta, da segurança, da possibilidade de ganhos para ambos. Essa colaboração entre as espécies se mantém até hoje em diversos trabalhos e demandas essenciais onde os cães se encaixam com perfeição.

Treinamento militar

Os cachorros que trabalham com a polícia recebem treinamento específico e passam a atuar ao lado de policiais designados para seus cuidados. Uma de suas atuações é na identificação e apreensão de drogas.

Também usado em um trabalho governamental, os cães que participam de binômios com bombeiros militares. Eles são empregados em ocorrências de perdidos em mata, soterramento, deslizamentos e desmoronamento, sendo fundamentais para que a vítima seja encontrada com mais brevidade. A atuação desses animais, muitas vezes, é a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa em situação de risco.

Cães de busca do Corpo de Bombeiros

"O cão só faz aquilo que é treinado para fazer. Para tudo tem que ter uma adaptação", explicou o Capitão BM Taquaracy, comandante da 2ª SBS.

Cuidado e companhia

Cães são os mais requisitados para a realização de Terapia Assistida Por Animais (TAA), uma técnica desenvolvida com o auxílio de um animal no ambiente terapêutico para a promoção de saúde do indivíduo de forma não medicamentosa.

Cão Terapia em Jaboatão dos Guararapes

Quando inserido na terapia, o cãozinho trabalha junto com o profissional, criando um vínculo com o paciente, tornando o processo da prática clínica mais confortável. Ao brincar com o animal, tocá-lo ou ao apenas sentir a presença no ambiente, a pessoa a apresenta uma maior relaxamento, tornando-se mais aberta para a atividade proposta.

Cão Guia

Os cães guias são treinados por meses para suprir algumas necessidades específicas do seu tutor parceiro, como a deficiência visual. Ele também auxilia pessoas neurodivergentes em algumas atividades cotidianas.

Extremamente inteligentes, os cães guia são socializados para identificarem as necessidades de seus tutores em primeiro lugar. Seu treinamento leva dois anos.

