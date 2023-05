Cãozinho flagrado "pegando carona" em ônibus encontra seus tutores

A- A+

O cachorro que foi flagrado "pegando uma carona" no ônibus da linha 709 em Campinas, São Paulo, reencontrou seus tutores nesta quarta-feira (10). Ele estava desaparecido desde o dia 26 de abril, e sua família tutora ficou sabendo de seu paradeiro após a repercussão do vídeo em que o ele entra dentro do ônibus e ocupa um assento para realizar a viagem, tal qual um passageiro comum.

A família divulgou um número de contato para quem tivesse informações sobre o pet e teve o retorno: dois dias após a gravação inusitada dentro do ônibus, o cãozinho foi devolvido para seus tutores.

O pet estava em Jardim Fortuna e havia tentado entrar dentro de uma festa de aniversário de uma moradora do bairro. Mais tarde, após reconhecer que o cachorro era o mesmo do vídeo, ela decidiu ir procurá-lo, até que o encontraram deitado em frente a um bar.

Após isso, a família tutora foi informada e, ainda de madrugada, buscou o pet.

Confira o post de agradecimento da tutora do animal:

