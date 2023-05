A- A+

Cãozinho maromba? Conheça Santino, que foi adotado por uma academia no Recife Santino, que é metade labrador, chegou à academia com traços de abandono

Uma presença inusitada e muito querida está agraciando os alunos e funcionários da academia Santé, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nas últimas semanas. O cãozinho Santino, que de “inho” não tem muita coisa, pois é metade labrador, foi adotado pela academia e já faz parte da rotina do ambiente.

Santino chegou à unidade com traços de abandono e funcionários não demoraram para atender suas necessidades de água, comida e abrigo. Ele, que ainda é um bebezão com idade inferior a um ano, ganhou o coração de todos e se tornou integrante da família Santé.

Santino cumprimenta seus "amigos" quando passa pela academia para sua hora do passeio | Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco

De acordo com Edmilson Moraes, do administrativo da Santé, o cãozinho chegou correndo à academia, buscando água. "Ele chegou por volta do meio-dia, eu estava aqui (na academia). Ele desceu entrando no estacionamento, assustado. Ele estava com muita sede, muita sede e espantado", explicou Edmilson, que foi um dos primeiros a prestar socorro inicial ao pet.

O cãozinho chegou à academia na primeira semana de maio. Apesar de estar usando coleira, ele estava com o corpo muito sujo e apresentava sinais de magreza que poderiam ser vinculados ao seu tempo passado na rua.

Enquanto campanhas para encontrar seu possível tutor eram realizadas, ele foi levado para o veterinário, que atestou sua pouca idade e algumas características que apontavam para um tempo considerável vivendo nas ruas. O cachorro apresentava um peso inferior ao que deveria para sua idade e tamanho, além de estar com pulgas e carrapatos.



“Assim que chegou, ele estava bem magro, com as costelas aparecendo. Nessa mesma semana, a gente já levou ao médico, a gente deu banho, deu vacina, separou um espaço com comida e água... Aí a gente foi se apegando a ele. Enquanto isso, publicamos em grupos e nas nossas redes sociais a busca por um dono para ele, que não apareceu. Depois de todo esse tempo, hoje ele é nosso, não está mais disponível para outro tutor”, explicou Mariana Moraes, gerente da Santé.



De acordo com Mariana, ele pode até ser chamado de Cãozinho Maromba, pois não vai mais sair da academia. O pet se apegou às pessoas que trabalham na academia. e todos os funcionários fazem parte dos cuidados com Santino. Ele mora na unidade e, quando a academia está fechada, ele fica com os seguranças do local, como um belo ajudante na observação do movimento.







Apesar do apego aos seguranças, Santino adotou oficialmente como “mãe” a supervisora da academia, Jane Andrade. Pela manhã, é sempre Jane que faz os passeios com Santino, que fica um pouco mais dengoso ao seu lado. “Ele me adotou como mãe dele, ficamos muito próximos”, contou.

Santino passa pelo interior da academia sempre quando está indo passear, o que acontece em alguns momentos do dia. No pequeno trecho entre o seu cantinho reservado e a rua, o cãozinho sai cumprimentando todos que pedem um pouquinho de sua atenção.

Ao passar pela academia, na hora do passeio, Santino costuma cumprimentar seus amigos



Frequentadora assídua da academia, Marcella Miranda sempre recebe um carinho extra de Santino quando ele está passando pelo meio da academia para seus passeios. De acordo com Marcella, o cãozinho é bem querido por todos que frequentam o local e leva mais descontração ao ambiente.

“No começo, ele não era tão 'dado', mas todo mundo já falava com ele, todo mundo percebia que ele era muito amável. De um modo geral, ninguém se sente ameaçado por ele, todo mundo sabe que ele é dócil”, contou Marcella.



Por mais que Santino já seja aceito pelos alunos da academia, Mariana chamou um adestrador para que o cachorro fique mais calmo na presença de outros animais, principalmente. A academia é um ambiente pet friendly e diversos tutores levam seus animais quando vão fazer suas atividades de musculação ou aeróbica.

Por ser muito jovem, Santino ainda não convive muito bem com a presença de outros cães e, por enquanto, só fica na recepção quando não tem nenhum outro cãozinho lá.



Mesmo depois de adestrado, o cãozinho continuará passando pela academia apenas com uso de guia e com alguém responsável ao seu lado. Tanto para não atrapalhar os treinos, quanto para que nenhum susto seja tomado pela sua presença.

Veja também

Folha Pet Cãozinho maromba? Conheça Santino, que foi adotado por uma academia no Recife