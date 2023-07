A- A+

Cãozinho Nagô também foi vítima do incêndio que atingiu casa do diretor e dramaturgo Zé Celso O cachorro está em tratamento em uma clínica veterinária, sob observação, depois de ter passado pelo incêndio com seus tutores

O incêndio que atingiu o apartamento do diretor e dramaturgo José Celso Martinez, de 86 anos, em São Paulo, fez três vítimas. O diretor, seu esposo, Marcelo Drummond, e o cãozinho do casal. Os três estão internados em unidades de saúde. Na segunda-feira (3), Marcelo publicou no Instagram duas fotos do pet do casal. Em uma delas, Nagô aparece deitado e, em outra, é um close do focinho. Na legenda, colocou dois corações e o nome do animal.



Nagô está em tratamento em uma clínica veterinária, sob observação, depois de ter passado pelo incêndio com seus tutores.

“Os outros três moradores da casa, entre eles Marcelo Drummond [ator e marido de Zé Celso], estão em observação pela inalação de fumaça. O cachorro Nagô também está em uma clínica veterinária em observação. Importante agora é formarmos um grande cordão de axé, reza, proteção y cura”, diz a nota publicada nas redes sociais do Teatro Oficina Uzyna Uzona, um grupo fundado pelo diretor em 1958.

Cãozinho Nagô

Zé Celso deu entrada nesta terça-feira (4) na emergência do Hospital das Clínicas, no bairro de Cerqueira César, em São Paulo, com queimaduras em 60% do corpo. Ele foi encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde foi entubado após o incêndio em seu apartamento.

Nos comentários da foto publicada por Marcelo, muitos seguidores pedem e torcem pela melhora dos três.

