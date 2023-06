A- A+

Cãozinho que nasceu com patas ao contrário vence concurso de cachorro mais feio do mundo Concurso ocorreu nesta sexta-feira (23)

O que faz um cachorro ser único e especial? O famoso Concurso de Cão Mais Feio do Mundo coroou um novo vencedor nesta sexta-feira (23).

Apesar do nome, os organizadores do evento afirmam que a competição existe para celebrar as imperfeições que transformam cada cãozinho em seres individualmente especiais.

O vencedor da edição 2023 foi Scooter, um pequeno cão de crista chinês. Aos 7 anos de idade, o animalzinho conquistou o primeiro lugar durante a Feira de Sonoma-Marin, realizada em Petaluma, Califórnia (EUA).

Scooter nasceu com as duas patas traseiras viradas para trás, mas, apesar da deficiência, ele consegue caminhar impulsionando a força nas patas dianteiras.

O pet também costuma ficar com a língua para fora da boca.

Veja, abaixo, mais fotos de cãezinhos que participaram do concurso:

